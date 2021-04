Agmer Paraná renovó pedido para suspender la presencialidad: “Son un riesgo”

La Seccional Agmer Paraná insiste con el pedido de suspender las clases presenciales, debido al aumento de casos de coronavirus. Hace unos días, elevaron una nota ante el CGE y la Dirección Departamental de Escuelas solicitando la suspensión de las clases presenciales en el Departamento.Al respecto, el secretario de prensa de Agmer Paraná, Carlos Andrade, indicó aque en Asamblea hablaron sobre “la situación de l las escuelas y funcionamiento de las burbujas”.En este sentido, amplió: “los directivos de las instituciones nos acercaron los números de casos sospechosos, y del personal aislado. Hubo un caso particular de una escuela que, de 17 burbujas, 15 están aisladas”.“Es un alto riesgo estar en las instituciones escolares y también lo es utilizar el colectivo para trasladarse, medio de generalmente usan los alumnos y docentes”, destacó Andrade.Además, agregó que llevaron a cabo cuatro mesas educativas en el sur, norte, este y oeste (del departamento): “Nos reunimos con los supervisores analizamos estas cuestiones y diversas problemáticas de la conectividad”.“En el eventual caso que se vuelva a la virtualidad, muchos colegios no cuentan con internet o telefonía debido a que no podían hacer frente a estos gastos, es por ello que pedimos que el Gobierno asuma estos cosos”.Y sentenció: “muchas escuelas no pueden sostener el sistema bimodal debido a la conectividad. Algunos docentes debían enviar las tareas desde sus domicilios y eso implica un aumento de la carga horaria”.