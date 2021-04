Empleados del área de Libreta Sanitaria reclaman ser trasladados a nueva sede

Se concretó la mudanza del antiguo edificio del Centro de Atención Primaria de Salud “Dr. Arturo Illia”, emplazado en barrio Paraná XV, a su nueva sede de calle Provincias Unidas. Pero los trabajadores del departamento de Libreta Sanitaria no serán traslados porque no habría un espacio físico donde pueda funcionar esa área municipal.“Si bien en un principio, el área de Libreta Sanitaria también iba a ser trasladado, los trabajadores se enteraron ayer que quedarían en este lugar inhóspito e inhabitable. Entonces, le preguntamos al intendente cómo una ART autorizó a que los trabajadores permanezcan en este lugar, donde no se pueden quedar porque es inhabitable”, apuntó ala secretaria general de la Asociación del Personal Superior de la Municipalidad de Paraná, Alejandra Levrand.Al dar cuenta de “condiciones deplorables, aguas servidas caen de los techos, abandono y deterioro”, además de “olor a orina y materia fecal”, Levrand apeló al intendente Bahl “al que evidentemente estas condiciones no son ni prioridad ni agenda de gobierno”. “Hay que poner el oído y un poco de empatía en los trabajadores, porque en estas condiciones no se puede trabajar. Y si se necesita de alguien para cuidar el edificio, que ponga a los policías retirados que tienen todos los lugares de la municipalidad”, apuntó la sindicalista.Según explicó, a los trabajadores les explicaron que no los trasladan a la nueva sede “para que el lugar no quede solo, y porque no tendrían un espacio físico donde funcionar”.Por su parte, la jefa del área municipal de Libreta Sanitaria, Valeria Godoy, comentó que “15 personas fuimos trasladadas desde calle Gualeguaychú junto a la dirección de Laboratorio”.“Hacemos la libreta sanitaria para todos aquellos trabajadores que manipulan alimentos, de transporte, supermercados, panaderías. Durante la pandemia trabajamos normalmente otorgando 30 turnos programados por día y coordinamos con Laboratorio para la extracción de sangre ante un análisis especifico”, explicó en relación a la tarea que desarrollan. Comentó, además, que junto a ellos trabajan un enfermero y médico para contestar expedientes y transferencia de taxis.“Este edificio es un foco infeccioso, se revientan las cloacas, en verano no tuvimos sanitarios por la falta de agua. Es inadecuado para la atención al público”, sentenció.Desde la APS anticiparon que iniciarán retención de servicio en caso de no obtener respuestas a su reclamo.