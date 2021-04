Un vecino de Crespo pide intervención por perros sueltos en la vía pública que atacan a ocasionales peatones.

El vecino se comunicó para comentar la situación que se produce en Bº Guadalupe de Crespo.

“No encuentro solución para perros sueltos que están en calle Almafuerte, ya hice varias exposiciones y visitas al municipio y no hay solución. Esos perros atacaron a mi madre y a otras personas que transitan por esa calle. Fui a la municipalidad y me dijeron que no hay veterinario y nadie me da respuesta sobre ese peligro de los perros sueltos”, señaló a EstaciónPlus.