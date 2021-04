Bantar: "Por el gran entrenamiento que tiene el sistema, no llegamos al colapso"

director del Hospital San Martín, Carlos Bantar

En Entre Ríos se dio un aumento de los casos de coronavirus, es por ello que desde Salud trabajan en diversas estrategias para poder brindar la atención necesaria en los efectores de salud., informó aque “la ocupación de camas es fluctuantes, entre anoche y hoy a la mañana teníamos una saturación, pero lo pudimos ir trabajando gracias a la red de derivación y coordinación que tenemos con otros centros, incluyendo el sector privado. Estamos llegando al objetivo, que es ir drenando las patologías no covid, para ampliar y llegar a la extensión que teníamos en el primer año de pandemia”.. No tenemos pacientes sin atender, pero la complejidad es diferente al año pasado. Nos encontramos en una flexibilización total, con una mayor incidencia de accidentes de tránsito y con una mayor circulación de personas”.El profesional dijo que para que no haya tantos casos de coronavirus, “hay que aumentar la vacunación o disminuir los contagios. El plan de rector de vacunación que se lleva adelante, es excelente.Al respecto, agregó que “esos pacientes por accidentes disminuyen las camas para recibir a pacientes graves de covid, que cada vez llegan con más frecuencias. Hay que disminuir la tasa de ataque del coronavirus para que sea menor la proporción de pacientes graves y por lo tanto podamos balancear la situación de manera racional”.Ante un posible colapso sanitario, Bantar mencionó que, que pueda tener chances de volver a una calidad de vida digna, que incluye la contención familiar, la posibilidad de superar su discapacidad y las chances de supervivencia que tiene el paciente.Eso se vio reflejado en todos los países del mundo, por ese se apela a la única receta eficaz a la hora de detener el virus, es frenar la circulación de las personas que es quien lo porta y lo contagia”, remarcó.Bantar, enseguida apuntó que “El personal de salud, necesitamos sentirnos acompañados en eso, porque hacemos caso omiso a como la pandemia nos afecta en lo personal y familiar. ECon respecto a los pacientes graves en la segunda ola, el director del Hospital San Martín indicó que “ingresan edades más jóvenes, menos a la que veíamos en la primera incidencia de casos. Eso se debe a muchos factores.. Bantar, continuó: “no podemos negar ese sesgo, donde la población vulnerable aprendió a cuidarse y las personas que son más contagiantes, no. Esas personas van de entre los 15 y 39 años”.