Luego de 47 años, cierra sus puertas “Almacén Leone” en barrio Santa Lucia

Inicio del almacén

Después de 47 años, cierra sus puertas el “Almacén Leone” en Barrio Santa Lucia. El comercio abrió sus puertas el 1º de julio de 1974 y, en ese entonces, era el único negocio en la zona. Estaba ubicado en calle Miguel David y Victorio Camerano.Daniel Leone, su dueño expresó aque el cierre “fue como si me clavaran un puñal en el pecho. Siento ese dolor, pero lo tenemos que superar. Hay que ser como el Ave Fénix y resurgir de mis cenizas”.La pandemia “me sacó muchos clientes, porque como no había que salir mucho, las personas no iban al almacén”.“Voy a buscar algo para hacer, porque no puedo quedar quieto. A pesar de mis años, tengo que seguir luchando”, remarcó.El almacen abrió sus puertas el 1º de julio de 1974. “Fue una de las primeras instituciones del barrio y como tenia vehículo, fui ambulancia, consejero y otras cosas, siempre ayudando. De a poco se fue formando el barrio”, expresó su dueño a Elonce TV.“Fueron muchos años, tengo una relación muy cercana con los clientes, creo que me aprecian mucho, eso me hacen notar. Vi pasar hasta cuatro generaciones de una misma familia en el barrio”, dijo emocionado.El almacén se caracterizaba por vender “todos tipos de productos. Lo que me pedían los clientes, lo incorporaba a las ventas del negocio para mantener a las personas satisfechas. Llegue a vender hasta herraduras de caballos y alimentos para animales”, contó.En el barrio se encuentra La comunidad educativa de la escuela primaria Nº 198 "Maestro Entrerriano” del cual es padrino. Cuando se formó la institución, hace 32 años “las madres de los niños, me pidieron ayuda para formar un jardín de infantes. Les preste un salón de mi propiedad para que empiecen ahí. Otro vecino, hizo banquitos y los donó”.