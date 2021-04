Roberto, es un hombre que ama a los animales. Oriundo de Oro Verde, actualmente vive en el Anacleto Medina, “sobre la bajada de Walmart”. Llegó a tener 300 perros, pero “hoy en día tengo 36 porque no tengo más lugar y no puedo sostenerlo. Hago changas y salgo a recorrer los negocios y contenedores para ver si me dan algo”, contó el hombre a“Los perros que tengo son abandonados o me los entregan los vecinos. Como a mi me gustan los animales, los cuido sin problema”, dijo y enseguida agregó que “están bien alimentados”. Roberto, los lleva a la veterinaria y los baña en tandas. “Siempre trato de dejarle el patio limpio para jueguen”.“No tengo un preferido, para mí son todos iguales. Son como mis hijos, hay que tenerle paciencia nomas”, comentó.“Son una compañía y son mejores que algunas personas. Hay gente buena y mala, A mí me discrimen mucho cuando ando por la calle, porque no fui a la escuela y no sé leer ni escribir. Prefiero quedarme con los perros”, finalizó.