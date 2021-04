Día del animal: Parque San Martín y el compromiso de cuidar la fauna autóctona

Especies

Día del animal

La Reserva Natural Provincial de Uso Múltiple Parque General San Martín y Parque Escolar-Rural "Enrique Berduc", está ubicada en la Ruta Nacional Nº 12, Km 23,5 (La Picada) y cuenta con 600 hectáreas con “una buena población de fauna” expresó aGabriela Urich Bióloga y encargada del lugar.Este espacio busca fomentar la conservación de las especies autóctonas y la educación ambiental, en un marco inigualable y abierto para el público.Por las lluvias de días posteriores, derivaron “en una inundación. Tuvimos casi dos metros de agua en el camping que superaron las alturas en los tomacorrientes y las puertas”, dijo.“El parque quedó con mucho barro, sigue muy colmatado de agua y todavía no hemos podido ingresar con los tractores a cortar el pasto”. El área natural protegido se encuentra cerrado por estos inconvenientes.La encargada del área natural, comentó que “el emblema del parque es el guazuncho, que hace muchos años fue declarado monumento natural de Entre Ríos. Este animal tiene población en disminución a causa de la deforestación y las plantaciones de los monocultivos. Dentro del parque se lo puede ver con crías, pero tiene un rival, dentro del área protegida, que es el Ciervo Axis, traído de África. Estos animales compiten por el mismo ambiente”.Sobre los animales exóticos localizados en zonas urbanas, la bióloga comentó que “durante la pandemia, recibimos muchos animales que son encontrados por la policía rural. Si están en buenas condiciones y son capaz de sobrevivir, los liberamos”.Uruch, comentó que el tatu mulita “es considerado en estado vulnerable, porque no se lo ve tanto. Los gatos montes y pajonales no son abundante las poblaciones, pero en el parque se los puede encontrar”.En el parque San Martín hay diferenciada 230 especies de aves. “Para la totalidad de los ejemplares en la provincia, es una buena cantidad. Algunas son estacionales, se pueden ver en diferentes epocas, pero hay otras que residentes de todo el año”.Por otra parte, se pueden encontrar más de 50 especies identificadas de peces.En el día del animal, la bióloga dijo que “hay que empezar a respetar al otro, ya se animal, vegetal o cualquier ser humano. Tiene que haber mucha empatía, pero todavía falta mucho. Hay que ser una mejor sociedad”.