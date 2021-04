Aclaran cómo es el protocolo para vuelta a escuela ante caso positivo de Covid

La directora del Centro de Salud Santa Lucía, Viviana Villarruel, señaló aque “ha aumentado el trabajo desde que se abrió a la comunidad para que puedan volver a sus actividades habituales. No hablo específicamente de la escuela, sino de todo lo que hicimos durante enero, febrero y marzo”.Admitió que “las consultas son muchas. No damos abasto con los clínicos y pediatras. Tratamos de hacer lo mejor que se puede para atender a la población de nuestra área programática de la mejor manera, pero, por ahí nos supera la situación”.La profesional señaló que el lapso ideal para realizar el hisopado es “entre el tercer y quinto día de síntomas. Pasado el séptimo día es más difícil que dé positivo”.Sobre la situación en los establecimientos educativos y cómo es el retorno de los alumnos de una burbuja en caso de haberse detectado un caso positivo de Covid en la misma, Villarruel explicó: “Cuando hay un caso sospechoso, la escuela que corresponde a nuestra área programática nos tiene que avisar. En ese momento se le da un turno al alumno, a las 24 horas, con el pediatra, para que evalúe si es candidato a ser hisopado, o no. En ese momento, la escuela tiene que armar un listado con los niños de la burbuja. Si el pediatra determina que no es coronavirus, el grupo sigue concurriendo normalmente”.En tanto, “si lo mandamos a hisopar y el niño es Covid positivo, la burbuja debe aislarse 14 días. Si los niños corresponden a nuestra área hacemos el seguimiento y, de lo contrario, se avisa al centro de salud al que corresponde, para que hagan el seguimiento. Si ninguno de estos niños presenta síntomas, para volver a la escuela no necesita el certificado de alta, porque nunca se enfermó”.La médica remarcó que no tuvieron muchas intervenciones en escuelas de la zona “en función del imaginario colectivo”. Y afirmó: “Son muy escasos los casos de chicos que tuvimos que atender con esta sospecha y mucho menor aun los covid positivo”, por lo que enfatizó: “La presencialidad en las escuelas no es un problema, los niños se contagian de los adultos, por lo que quienes tenemos que seguir estrictamente los protocolos de prevención somos los adultos. Si las escuelas cumplen con el protocolo el problema es casi nulo”.“Estamos viendo circulación de muchos virus, no sólo de covid. Los cuadros son muy parecidos, pero los pediatras estamos bastante entrenados, por lo que tenemos la capacidad de distinguir. La indicación es ir al pediatra y a partir de ahí se determinan los pasos a seguir”, dijo Villarruel.Acotó que “las nuevas cepas afectan a todos, son más contagiosas y se está viendo que la población afectada ahora son los más jóvenes, de 20 a 40 años”.El seguimiento de casos positivos y contactos estrechos “se hace por teléfono. Tenemos 11 personas abocadas a esta tarea. En abril estamos siguiendo unos 180 pacientes. El año pasado seguimos un total de 1.000. Los llamamos una o dos veces por semana y si nos indica que presentó una desmejoría, los derivamos a centros de mayor complejidad”, completó la directora del Centro de Salud Santa Lucía.