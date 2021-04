Mamá Cultiva celebró que se abra registro de semillas de cannabis con fin médico

Sociedad Autorizaron inscripción de variedades de cannabis para uso medicinal

Desde Mamá Cultiva celebraron la iniciativa y dijeron que esto los acerca "más a lo legal".



Susana, sobre su hijo Rubén: "Antes, tenía 300 convulsiones por día"

", aportó Vivas.Recordemos que se conoció este miércoles que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra,, lo cual tendrá efectos en la seguridad y calidad de los productos utilizados en el ámbito medicinal, además de evitar el mercado ilegal", se informó."El Estado cambió su mirada y con este paso estamos contribuyendo a solucionarle la vida a un número de familias que tienen una problemática de salud".El hijo de Susana Vivas hoy tiene 30 años y según afirma la mujer, con el uso del cannabis le cambió la vida a Rubén y a su familia."Cuando comencé era muy difícil conseguir el aceite de cannabis porque era todo ilegal, ahora estamos un poco más cubierto.Siempre busqué que tuviera una vida mejor, cRelató que con Rubén "no podía salir porque hasta un timbre lo alteraba", luego del uso del cannabis "cuando él tenía 26 años, pudimos hacer un viaje a Córdoba en familia".Antes yo tenía un muñequito al que cambiaba, alimentaba, bañaba, lo sentaba. Hoy tengo un hijo que en su forma de expresarse me dice, por ejemplo 'esto no me gusta'". Las convulsiones, actualmente se redujeron drásticamente hasta, en la mayoría de los días "carecer de estas. En un día que está alterado, puede llegar a tener 10, como mucho, cuando antes tenía 300 en una jornada".