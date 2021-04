Benítez sobre las declaraciones de Bullrich: “No se pueden decir ni en broma”

excombatiente, Jorge Benítez,

La exministra de Seguridad y presidenta del PRO, Patricia Bullrich, consideró que el Gobierno nacional "podría haberle dado" las Islas Malvinas al laboratorio estadounidense Pfizer para acordar la provisión de vacunas contra el coronavirus, al señalar que las demandas de esa empresa farmacéutica son "razonables”.explicó anteque “los veteranos estamos muy enojados por las expresiones de esta señora, para nosotros son fechas muy sensibles”.Además, sentenció: “Esto no se puede decir ni en broma, porque los soldados murieron defendieron la celeste y blanca”.En este sentido manifestó que “las declaraciones de la exministra no nos sorprenden, ya que el expresidente Macri expresó en un momento que las Malvinas no les interesaba”A su vez, aclaró: “No queremos entrar en la parte política, solo hablamos de Malvinas, estamos a días de fechas muy especiales como el aniversario del Hundimiento del Crucero General Belgrano, que es el 2 de mayo. Entre Ríos tiene mucho que ver con Malvinas y por eso estamos atentos a todos estos temas”Y reflexionó: “continuamos malvilizando en las escuelas para que los chicos conozcan la historia, y estas declaraciones pueden llegar a confundirlos”.