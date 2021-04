Arañas del Litoral: ¿cuáles son peligrosas y cómo identificarlas?

Leandro Segovia es estudiante avanzado de Licenciatura en Biodiversidad de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

Realiza una pasantía estudiando la diversidad de arañas en las playas fluviales.Dijo que este arácnido; tiene unos pelos urticantes que los puede estirar cuando se siente amenazada, y eso puede causar urticaria, picazón, alergia, pero nada grande".Esta tarántula "es una de las ocho especies que existen en Entre Ríos".Ante la consulta dijo que "no salta, pero es muy buena trepadora".El estudiante la soltó la zona del "Paseo de los Pájaros" ubicado en cercanías a Puerto Nuevo que conecta con el ingreso del camino al balneario Thompson. Hizo pocos metros y allí "fue hallado por esta vecina que por suerte no lo mató, fue juntado en un frasco y volvió a mí", manifestó.Segovia dio un detalle particular de su interés por las arañas.Respecto de las arañas peligrosas apuntó que una de estas esue Segovia tiene en su poder, luego de que "un amigo la hallara en un depósito. En ese momento revisé, exploré el lugar y no hallé otra. Por ahora esta araña no está establecida en la ciudad".Es peligrosa porque "tiene un veneno necrótico hemolítico, su veneno va afectando la piel, la va 'matando de a poco', primero se hace como una aureola roja, luego un moretón; el proceso es lento. Si la persona no va al médico se complica, si a menos de las 72 horas no se aplica el antiveneno".Pidió a la población queSi matamos a esas arañas que son inofensivas, le puede dejar lugar a este tipo de arañas peligrosas (como la Loxosceles laeta o araña del rincón)".Segovia inauguró un nuevo proyecto socioeducativo (en Facebook, Instagram y la página oficial), ingresado "Aranias del Litoral". Se incorporará allí datos de las especies y características.