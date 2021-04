Paraná

Les prometieron pago para este miércoles

Martes 27 de Abril de 2021

Usuarios sin colectivos: "La medida sigue hasta percibir los haberes"

Se desarrolló una reunión en la Secretaria de Trabajo. "Hay una promesa de pago de parte de la empresa para este miércoles", contó Groh a Elonce TV. No obstante, indicaron que "hasta que no cobren", no levantan la medida de fuerza