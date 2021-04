Paro de colectivos: "El municipio tiene que aplicar acciones hacia la empresa"

Los usuarios del transporte urbano de pasajeros del área metropolitana de Paraná, sufren hace cuatro días de una retención de servicios, dispuesta por UTA Entre Ríos. A partir del martes, la medida de fuerza que se implementó es más restrictiva: los colectivos no circulan de 9 a 20 horas. Estas medidas afectan a Paraná y el área metropolitana.Sobre este tema, la Asamblea Ciudadana Vecinalista se manifestó al respecto. Alicia Glausser, indicó aque "hay un incumplimiento muy grande por la empresa y es un sufrimiento para toda la comunidad".Por su parte, otra integrante de la Asamblea, dijo que "reclamamos a las autoridades provinciales, porque el área metropolitana está afectada, la Secretaria de Transporte está ausente, y queremos acciones más concretas para que la población tenga asegurado el traslado"."La falta de transporte afecta a poder acceder a diversos derechos como salud, educación. Es un problema que nos aqueja hace años, y se agravó con el marco regulatorio actual. De todos modos hay exigencias que no se están cumpliendo como, renovación de unidades, frecuencias, colectivos adaptados, señalización de paradas, etc", dijo uno de los presentes.