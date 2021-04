Sin colectivos: escuela brinda clases online para “no perder contenidos”

UTA realiza retención de servicios desde las 9 de este martes hasta las 20 y muchos docentes y alumnos que utilizan los colectivos urbanos como medio de transporte fueron afectados.En la escuela de Paraná, Domingo Faustino Sarmiento en el turno mañana no asistió el 50 por ciento de los alumnos y dos docentes. Estiman que por la tarde, el porcentaje de maestros que no asistan a clases sería mayor.“Los estudiantes y el personal docente son de zonas aledañas a la ciudad, y están afectados al paro de colectivos”, dijo la vicedirectora de la institución, Lidia Baret, a“La idea es que no se pierdan contenidos, es una situación compleja, pero entre las familias y las instituciones tratamos de salir adelante”, destacó.A su vez, aclaró que “los docentes que si pueden venir trabajar brindan clases presenciales. Además, hay que mantener el protocolo de las burbujas y no se pueden mezclar niños”.Consultada por los casos de covid, Baret manifestó que “no tuvimos casos positivos en la institución, solo se aisló una burbuja de manera preventiva hasta la espera del resultado de un hisopado y por suerte el test dio negativo”.