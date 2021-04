Paro de colectivos en Paraná: empresarios piden un adelanto de fondos

El referente de Buses Paraná, Marcelo Lischet, dio la postura empresarial en el conflicto que mantiene sin la prestación normal del servicio de colectivos en la capital entrerriana. Negó que los subsidios estén al día y señaló que desde el Estado “no están haciendo sustentable” el sistema.“La provincia durante este año ha cubierto los fondos de cuatro meses, pero son sin actualización e iguales que en 2018. La Nación giró fondos de enero, febrero y marzo. No lo ha hecho con abril y, normalmente, esos fondos venían los primeros 15 días del mes, con lo cual se completaba la totalidad del salario”, expresó el empresario.Y enseguida afirmó: “No es verdad que se está al día. Tenemos también un esquema de tarifas que se fijó hace muy poquito. La provincia había dicho que incrementaría un 40% su participación en los subsidios, pero no ocurrió. Entonces, el boleto que cobramos es inferior al que tendría que ser”.Sobre la posible solución, sugirió que “la salida es sencilla. El año pasado hubo un adelanto de fondos de la provincia y la municipalidad, que fueron descontados cuando ingresaron los fondos nacionales. Esa sería una de las salidas del conflicto. Además, es raro que no se haya acatado la conciliación obligatoria”.“Con la muerte del ministro (Meoni), los fondos no pudieron ser transferidos a la provincia, por lo que es una incertidumbre”, acotó Lischet.