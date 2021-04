Los usuarios del transporte urbano de pasajeros del área metropolitana de Paraná, sufren hace cuatro días de una retención de servicios, dispuesta por UTA Entre Ríos. A partir del martes, la medida de fuerza que se implementó es más restrictiva: los colectivos no circulan de 9 a 20 horas. Estas medidas afectan a Paraná y el área metropolitana. Además, está restringido los servicios a María Grande, Viale, Tabossi, de la empresa Fluviales.que “la retención de servicios es porque no estamos percibiendo el sueldo, el 9 nos abonaron una parte, estamos a fin de mes y no nos depositan lo restante. La situación no da para más”.“Le pedimos disculpas a los pasajeros, pero pretendemos que entiendan la situación de los trabajadores”, dijo.En cuanto a la medida dijo que “la retención de servicio se lleva a cabo en el lugar de trabajo. Le pedimos a la empresa que acredite lo adeudado y retomaríamos el servicio de inmediato, si el Secretario General (de UTA) lo dictamina”.