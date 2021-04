Ante el "aumento de demanda" cómo trabaja el Centro de Salud Corrales

La médica Negi Bonifacino

La doctora Paola Gómez

Este lunes se conoció de parte del jefe de la guardia del hospital San Martín, Dr. Fernando Giménez que se contempla, en el marco de esta situación de "ocupación plena" en ese nosocomio, derivar "al Carrillo y Corrales a pacientes que pueden requerir observación y un tratamiento rápido".indicó que. Notamos queEn el centro de salud; se trabaja con muy pocos turnos porque recién se comienza con esta actividad, esta semana", aseveró la profesional., por su parte aportó que, pero con entrada por otra puerta del centro de salud. Recomendamos a la gente que no salga de sus casas, en lo posible y que respeten todos los cuidados para no seguir contagiando".Recomendó asimismo "acercarse al centro de salud sólo si tiene síntomas compatibles con la enfermedad, que sólo lo hagan por extrema urgencia con otro cuadro de salud".La guardia del centro de salud permanece "las 24 horas, a disposición".La médica Gómez dijo que hasta el momento, por casos sospechosos de Covid "no hemos recibido derivaciones" de otros centros asistenciales.A su vez pidieron "paciencia" en la espera para la tención ya que "cuando atendemos un paciente con covid, debemos cambiarnos de ropa para continuar con la otra atención, desinfectar el lugar. Por supuesto que, si tenemos un paciente con dificultad respiratoria, tendrá prioridad en la atención".Bonifacino aportó que se ve últimamente "mucha gente joven" llegar con síntomas de Covid.Gómez dijo quey si hay una persona que lo requiere "se deriva al hospital San Martín o cuando ya se sabe que eEn el Corrales cuentan con también con laboratorio de análisis clínicos (diferido para el otro día) y radiografía (que se puede contar en el momento con la placa), hasta las 19.