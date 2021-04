¿Dónde está Tehuel?: Paraná se sumó a "acción federal" pidiendo por su aparición

Tehuel, de 22 años, se retiró aproximadamente a las 19 del 11 de marzo pasado de su domicilio sito en la calle Buenos Aires al 500 de la localidad bonaerense de San Vicente.



Ofrecen recompensas de hasta 2 millones por datos

Angustia y desazón por su paradero

Lauti, presente en la movilización en Paraná, aseveró: "Esta es una situación que nos tiene angustiados a todos"."Las pruebas van quedando en nada, no se encuentran, no hay investigación certera. Recién hace dos días el gobierno de Buenos Aires ofreció una recompensa para que se ofrezcan datos concretos; pero para llegar a esto pasó más de un mes", expresó Lauti.Por su parte, Agostina dijo: ", porque por más que tengamos esta condición sexual, somos personas. Queremos que la búsqueda del compañero tenga los mismos derechos que para la búsqueda de cualquier persona"., el joven trans que fue visto por última vez hace un mes cuando se dirigió a la localidad de Alejandro Korn a la casa de un conocido que le había ofrecido trabajo, informaron fuentes judiciales.A través de la resolución 430/2021 -a la que tuvo acceso Télam-, firmada por el ministro Sergio Berni, se ofrece esa suma de dinero "a quienes aporten información fehaciente que contribuya a determinar el paradero de Tehuel De la Torre".Tehuel, de 22 años, se retiró aproximadamente a las 19 del 11 de marzo pasado de su domicilio sito en la calle Buenos Aires al 500 de San Vicente.Luego, según la pesquisa, fue visto por última vez entre las 19.30 y las 21 de ese día en las inmediaciones de las calles Mansilla al 1200 o Frías al 800, ambos domicilios en la localidad de Alejandro Korn.También detalló la fiscalía que,A un mes de su desaparición, la familia reclamó este domingo a los investigadores que intensifiquen su búsqueda y que se haga Justicia."La familia está destruida, queremos que termine esto ya, que aparezca. Estamos muy mal. Pedimos ayuda a la gente que pueda aportar información, que la diga", dijo a Télam Verónica, una de las hermanas de Tehuel.De acuerdo a la investigación, el joven salió hacia una entrevista laboral de la que nunca regresó.Las fuentes detallaron que en una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir, que podrían pertenecer al joven desaparecido.Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se fue por su lado.El otro apresado por el caso es Oscar Alfredo Montes (46), un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal Guyot le imputó el mismo delito que a Ramos: "encubrimiento en concurso real con falso testimonio", ya que había declarado que no lo había visto pero hay elementos que indican lo contrario.Tehuel tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros y las autoridades solicitaron que quien tenga alguna información sobre su paradero se comunique con la UFI Descentralizada de San Vicente, llamen al 0221-429-3015 o escriban a perdes@mseg.gba.gov.ar Elonce.com.