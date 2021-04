Usuarios sin colectivos en horario comercial: choferes seguirán con la retención

Los usuarios del transporte urbano de pasajeros del área metropolitana de Paraná, sufren hace cuatro días de una retención de servicios, dispuesta por UTA Entre Ríos, a partir de la falta de pago por parte de la empresa a los choferes.En tanto, este lunes, se reunieron los delegados de los trabajadores con el gremio, para definir nuevas medidas que se llevarán adelante ante la falta de respuestas por parte de Buses Paraná, la empresa que tiene a su cargo la concesión del servicio, supo Elonce TV.Por tal motivo,. Lo mismo, sucederá los días miércoles, jueves y viernes.“Seguimos con el problema que no se acreditan los sueldos y hemos tomado la decisión de seguir con la retención de servicios a partir de las 20, es decir,”, dijo el secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh y agregó a”, resaltó el representante del gremio que nuclea a los choferes de colectivos.. Es una necesidad de los trabajadores y no da para más”, sostuvo Groh y agregó que “hemos caído en esto, por incumplimiento de la empresa”, resaltó.“La medida de fuerza es hasta el próximo viernes y en caso que los sueldos, no estén acreditados, veremos los pasos a seguir. Lamentablemete, el trabajador siempre tiene que estar esperando que le depositen el sueldo”, afirmó Groh y