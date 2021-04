Fiesta con 500 personas en Crespo: organizadores dijeron que “no hubo contagios”

Tras haber transcurrido varias semanas del polémico baile alemán realizado en Crespo, una integrante de la comisión organizadora se refirió a lo ocurrido. Aseguró que hubo un seguimiento y que “no detectaron contagios” en las personas que asistieron al evento y que hubo un “escrache con trasfondo político”, afirmó.“Tuvimos una situación fea con un escrache en las redes”, expresó. Pero “estábamos tranquilos porque sabíamos que cumplimos con todos los protocolos. Para el grupo, fue un aprendizaje y me sorprendió el apoyo que hubo entre nosotros”, afirmó.“Esta vez, cumplimos con todo el protocolo y más. Incluso, finalizamos antes del horario estipulado y fue maravilloso ver a esas personas divertirse”, dijo y agregó: “estaría bueno que los medios nacionales que vinieron a escracharnos, ahora vengan a ver que no pasó nada, que no fue una fiesta clandestina para los abuelos como se dijo”, remarcó.Por último, recordó: “creo que es muy importante que puedan seguir funcionando los bares, servicios y fiestas, siempre con todos los cuidados y protocolos. En Crespo quedó demostrado que se abrieron fiestas y no hubo pico; y que incluso, hubo menos casos que en otros momentos. Hay mucha gente que depende de los servicios y quiere trabajar”, sostuvo. Fuente: (Sol)