Inicio de semana sin colectivos urbanos en Paraná: hoy definen cómo sigue

Secretaría de Transporte intimó a "normalizar el servicio"

Los usuarios de colectivos urbanos se ven afectados ya que la semana arranca sin transporte urbano. El servicio está restringido por la noche, desde las 20 horas hasta las 9 de la mañana, en una protesta que se inició el jueves pasado y que se mantiene hasta hoy.“Se confirmó que el paro sigue hasta el lunes, ese día a las 8 de la mañana se reúnen los delegados de los trabajadores con el gremio para analizar las medidas que se llevarán adelante”, dijo un chofer de colectivos, Juan Bernal, aEn cuanto al reclamo que llevan adelante manifestó: “Nos deben el 50 por ciento del sueldo y un bono de 5.000 pesos. La semana pasada nos depositaron seis mil pesos y suponemos que es parte del salario”.La retención de servicios dispuesta por los choferes de colectivos de Paraná tiene su continuidad el domingo. De esa manera, no habrá servicio hasta este lunes a las 9, cuando se reanuden los viajes en la capital y el área metropolitana.Si bien la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria en el conflicto del transporte urbano de pasajeros de Paraná, UTA no acatóAnte la medida de fuerza resuelta por el sindicato de choferes de transporte de pasajeros que alcanzan los servicios urbanos de la ciudad de Paraná y comprende a las empresas ERSA Urbano S.A., Mariano Moreno S.R.L. y Empresa de Transporte Fluviales S.A., afectando servicios del área metropolitana (Paraná, Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde y Sauce Montrull), la secretaría de Transporte de la provincia de Entre Ríos, dependiente del ministerio de Planeamiento, intimó a las empresas para que procuren la normalización del servicio."En ninguna otra parte de la provincia se encuentra esta situación de servicios interrumpidos o afectados parcialmente", aseveró Néstor Landra, secretario de Transporte."Tanto el estado Provincial, como nacional, han abonado los subsidios comprometidos al día, "haciendo enormes esfuerzos para sostener la actividad del transporte de pasajeros aún con servicios que no se prestan", indicó Landra.Los servicios comprendidos en el área metropolitana de la ciudad de Paraná perciben un 45% de los aportes generales para toda la provincia. En lo que va del año en curso, han recibido un total de $162.449.002,35 (integrados en $59.963.210,39 de aporte provincial, $92.067.751,19 por el fondo compensador nacional y $10.418.040,77 de atributos sociales).