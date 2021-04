Este lunes vacunarán a mayores de 75 años que no recibieron la primera dosis

El Ministerio de Salud de Entre Ríos informó que diagramaron una nueva Jornada Especial de Vacunación para el 26 de abril, de 9 a 15 horas.



Según informaron a Elonce, aquellos adultos mayores de 75 años, oriundos de Paraná, que todavía no hayan recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, podrán acercarse a la Escuela Hogar el lunes para aplicársela. No será necesario sacar un turno.



En ese sentido, informaron que es necesario que quienes asistan lleven su DNI.



Cabe recordar que la semana pasada se llevó adelante un operativo similar, pero para mayores de 80 años. La jornada fue “exitosa”, habían asegurado desde la cartera sanitaria. El objetivo de estas campañas es garantizar la aplicación de la vacuna a la población de mayor riesgo.



“Las personas deben asistir con su DNI, con barbijo y no es necesario que hagan filas desde temprano, porque se vacunará absolutamente a todos”, prometió María Eva Famín, coordinadora del operativo de vacunación contra el coronavirus.



Se recomendó, que los adultos mayores acudan con un número de teléfono y dirección, si es necesario, anotados en un papel, “porque esos datos deben quedar registrados para cuando se los convoque a recibir la segunda dosis de la vacuna”.



La vacuna se coloca en el hombro, por lo tanto, se recomienda también que las personas asistan con ropa cómoda, que puede ser fácil de bajar, para aplicarles la dosis.



Famín aclaró que los vehículos podrán ingresar al Complejo Escuela Hogar “y la persona será vacunada sin la necesidad de bajarse del auto”.



“Y para el caso de las personas que por algún motivo estén impedidas para trasladarse, le pedimos a algún familiar que el día del operativo se acerque a la Escuela Hogar, nos avise y así coordinemos para vacunar en domicilio en el mismo día”, comunicó la coordinadora del operativo.