Usuarios de colectivos afectados: el lunes se reúne el gremio con trabajadores

Los usuarios de colectivos urbanos se ven afectados ya que no hay trasporte urbano. El servicio está restringido por la noche, desde las 20 horas hasta las 9 de la mañana.



“Se confirmó que el paro sigue hasta el lunes, ese día a las 8 de la mañana se reúnen los delegados de los trabajadores con el gremio para analizar las medidas que se llevarán adelante”, dijo un chofer de colectivos, Juan Bernal, a Elonce TV.

En cuanto al reclamo que llevan adelante manifestó: “Nos deben el 50 por ciento del sueldo y un bono de 5.000 pesos. La semana pasada nos depositaron seis mil pesos y suponemos que es parte del salario”.



“No sabemos porque se de demoran los pagos, en teoría no llegan los subsidios de Nación, pero a ellos no les importan los trabajadores del interior, solo les interesa el AMBA”, manifestó.



“Siempre tratamos de explicarles lo que sucede a los pasajeros que son los quedan en el medio al lugar que los choferes”, destacó Bernal.