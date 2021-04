Otra jornada de usuarios sin colectivos: Se dictó conciliación pero UTA no acató

Gran cantidad de usuarios del transporte público se encuentran a la espera de una solución. En la noche de ayer volvió a dificultarse "el regreso a casa" y esta mañana, nuevamente siguieron sin colectivos para poder desplazarse.

UTA decidió "no acatar" la conciliación obligatoria

Secretaría de Transporte intimó a "normalizar el servicio"

Según se informó, la medida rige desde el mediodía de ayer viernes y por 15 días hábiles. Se detalló que las partes fueron notificadas y se indicó la suspensión de las medidas de fuerza por parte de la Unión Tranviarios Automotor seccional Entre Ríos (UTA) y el impedimento de alguna medida de represalia por parte de la empresa.No obstante, desde el gremio, Sergio Groh, secretario gremial de UTA, confirmó a Elonce que no acatan la medida y que mantendrán la retención de servicios de 20 a 9, hasta que les paguen lo que les adeudan del sueldo. "Son 5.000 pesos de una cifra no remunerativa, más el 50% de sueldo", aseguró, acotando que la medida "se replicará el sábado, domingo y, en principio, lunes por la mañana".Tanto el estado provincial como nacional "han abonado los subsidios comprometidos al día", expresaron. Asimismo, aseguran que "se hacen enormes esfuerzos para sostener la actividad del transporte de pasajeros".Ante la medida de fuerza resuelta por el sindicato de choferes de transporte de pasajeros que alcanzan los servicios urbanos de la ciudad de Paraná y comprende a las empresas ERSA Urbano S.A., Mariano Moreno S.R.L. y Empresa de Transporte Fluviales S.A., afectando servicios del área metropolitana (Paraná, Colonia Avellaneda, San Benito, Oro Verde y Sauce Montrull), la secretaría de Transporte de la provincia de Entre Ríos, dependiente del ministerio de Planeamiento, ha determinado la inmediata intimación a las empresas para que procuren la normalización del servicio."En ninguna otra parte de la provincia se encuentra esta situación de servicios interrumpidos o afectados parcialmente", aseveró Néstor Landra, secretario de Transporte.Los servicios comprendidos en el área metropolitana de la ciudad de Paraná perciben un 45% de los aportes generales para toda la provincia. En lo que va del año en curso, han recibido un total de $162.449.002,35 (integrados en $59.963.210,39 de aporte provincial, $92.067.751,19 por el fondo compensador nacional y $10.418.040,77 de atributos sociales)."Se espera que las empresas cumplan con las obligaciones salariales de manera inmediata dada la gravedad de la situación, en particular considerando que el horario de interrupción del servicio se da coincidentemente con el de ingreso y/o egreso del personal de salud en momentos de su imprescindible actividad por la atención ante la pandemia", reclamó Néstor Landra. Elonce.com.