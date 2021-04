Se reestablece el servicio de colectivos en Paraná: a las 20hs paran otra vez

A las 20hs, los choferes paran otra vez

Desde las 9hs de este viernes, se reestablece el servicio de transporte urbano de pasajeros en Paraná y su área metropolitana, pudo saberLas unidades fueron partiendo desde los predios de la empresa sobre calles 3 de Febrero y Luz Vieira Méndez, donde permanecían desde las 20hs de este jueves en el marco de las retención de servicios que realizaron los choferes por salarios adeudados.Uno de los colectiveros comentó aque, por el tránsito, tardaría hasta media hora hasta San Benito, donde se ubica la cabecera desde la que debe iniciar su recorrido.Los choferes reclaman el pago de 5.000 pesos de una cifra no remunerativa, más el 50% de sueldo.Y si no obtienen respuestas al pedido por salarios adeudados, la retención de servicios se replicará el sábado y domingo, desde las 20 horas hasta las 9 de la mañana del día siguiente.Según se informó, esta medida de fuerza también afectará a los servicios de la empresa Fluviales que van a las localidades de María Grande y Viale.En tanto, el lunes podrían intensificarse las medidas de fuerza, dado que para esa jornada está prevista una huelga nacional declarada por UTA.“La empresa adeuda el 50% del sueldo a los trabajadores y tiene que pagar lo que debe. Si la empresa paga lo adeudado, la medida se levantará; pero si no lo hace, la medida seguirá”, comunicó ael secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Gro, quien descartó avances en las negociaciones con la empresa Buses Paraná.“Ayer nos reunimos con los delegados y, en conjunto, resolvimos comenzar con una medida sindical de retención de servicios de 20hs a 9hs por los días jueves, viernes, sábado, domingo y el lunes inclusive”, informó.“La empresa nos dice que el dinero que recauda no le alcanza y que, debido a la demora de los subsidios nacionales, se ven imposibilitados a hacer frente a los compromisos, que son los sueldos”, indicó en relación a las comunicaciones por parte de la firma que tiene a su cargo la concesión del servicio del transporte público en la capital entrerriana.“Pero todo tiene un límite, hoy es 23 y todavía falta el 50% del sueldo. Hoy por hoy, a un trabajador no le alcanza un sueldo completo, menos le alcanza si cobra la mitad en los primeros días del mes y después tiene que subsistir todo el mes con ese dinero. Esto no da para más”, sentenció.En la oportunidad, agregó que “el Consejo Directivo nacional de UTA comunicó que, debido al fracaso paritario, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como para el interior del país, se convocó a un para el lunes a partir de las 00hs”.