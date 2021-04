Comienzo de jornada sin servicio de colectivos: vuelven a circular a las 9

Nuevamente los usuarios de colectivos urbanos se ven afectados porque el sindicato UTA definió medidas de fuerza en el área metropolitana. Así, a primera hora de este viernes, no había ninguna unidad en las calles y todos los colectivos permanecían estacionados en sus bases, tal como ocurría en la situada en calle Gervasio Méndez, casi Churruarín.La medida se extiende hasta las 9 de la mañana y, si los choferes no obtienen respuestas, se replicará el sábado y domingo, mientras que desde el lunes podría intensificarse la retención, aunque para esa jornada ya hay prevista una huelga nacional declarada por UTA. La retención es desde las 20 horas hasta las 9 de la mañana del día siguiente., los choferes fueron llegando desde temprano para aguardar el horario para retomar el servicio.El reclamo es por los haberes que adeuda la empresa con los trabajadores. “Son 5.000 pesos de una cifra no remunerativa, más el 50% de sueldo”, señalaron desde el gremio.