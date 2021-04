Vecinos calle Alejandro Carbó reclaman la falta de agua potable “hace 50 años”

Vecinos de calle Alejandro Carbó reclaman la falta de agua en la cuadra.Una vecina que vive hace 45 años en la cuadra con su esposo “discapacitado”, mencionó aque siempre tiene problemas con el agua, pero que hace “15 días los tanques no se llenan, es insuficiente y no nos alcanza”.“Hicimos los reclamos pertinentes, llamamos nos dan un número de reclamo, llama otro vecino y le dicen que nunca recibieron un llamado. Así vamos, de cuento en cuento”, dijo.En tanto, otra vecina comentó que “a veces nos solucionan el problema momentáneamente, hemos pasado de todo. Queremos un arreglo definitivo, porque hace 50 años que estamos sufriendo”.Por su parte, un hombre que vive en la cuadra hace muchos años apuntó que “nos piden que nos lavemos las manos, pero no tenemos agua. Nos dicen que juntemos agua, pero eso atrae el dengue. No sabemos qué hacer”.