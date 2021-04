Usuarios de colectivos, otra vez sin servicio desde hoy: cómo será la retención

Nuevamente los usuarios de colectivos urbanos se ven afectados. El sindicato UTA definió cómo será la medida de fuerza en el área metropolitana.



Según confirmaron a Elonce TV habrá retención de servicios en el horario nocturno. No habrá colectivos desde las 20 horas de este jueves hasta las 9 de la mañana del viernes. La medida se replicará el sábado y domingo.



El reclamo es por los haberes que adeuda la empresa con los trabajadores. Groh, indicó a Elonce TV que "son 5.000 pesos de una cifra no remunerativa, más el 50% de sueldo".



"Decidimos con todos los delegados llevar a cabo una retención de servicio desde este jueves a las 20 horas hasta las 9 de la mañana del viernes y se replicará el sábado y domingo", aseguró Groh. Cabe aclarar que con esta medida de fuerza, el lunes por la mañana temprano tampoco habrá colectivos. Las líneas comenzarán a funcionar a partir de las 9 horas. Según detalló, esta medida de fuerza también afecta a los servicios de la empresa Fluviales que van a las localidades de María Grande y Viale.



"Lamentablemente falta el sueldo de los trabajadores y nos vemos obligados a tomar estas medidas. La empresa aduce que no tiene dinero y está a la espera de subsidios", resaltó Groh.



Al finalizar, dijo que "la medida se levantaría si la empresa paga los sueldos".