UTA: "Si la empresa no abona, se tomarían medidas en el transcurso del día"

UTA Ente Ríos amenaza con realizar un paro de colectivos urbanos en reclamo de sueldos adeudados. "Estamos nuevamente en contacto con las empresas, esperamos alguna confirmación para saber si en el transcurso del día van a estar abonando lo que se adeuda", dijo el secretario gremial de UTA, Sergio Groh, a Elonce TV.



En este sentido detalló que "en el caso de que la empresa no abone, durante el día de hoy tomaremos medidas".

Consultado por los montos que les deben a los trabajadores, Groh, indicó: "Son 5.000 pesos de una cifra no remunerativa, más el 50% de sueldo, solo pagaron la mitad hace unos días".



En este sentido, explicó que "la empresa aduce que la recaudación es baja y esperan los subsidios nacionales para hacer frente a los sueldos".

Al finalizar, dijo que en el caso que se concrete el paro piden disculpas a los usuarios, pero "el trabajador no cobró su sueldo y no nos quedan más medidas".