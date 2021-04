Vecinos reclaman el arreglo de un pozo: “Tiene cuatro años y parece una piscina”

Vecinos de calles Torrealday y Favaloro, en barrio Vairetti de Paraná, a través dereclamaron a autoridades municipales el arreglo de un pozo de grandes dimensiones que, según aseguran, ya tiene cuatro años.“Es un pozo que ya parece una piscina. Y tiene cuatro años, está desde enero de 2017; pasan de una gestión a otra y no nos solucionan nada”, acusó Carina, una vecina.Según denunciaron los vecinos, durante la lluvia de ayer, los niños se acercaron a jugar al pozo y uno de ellos cayó al agua. “No lo podíamos sacar porque es muy profundo”, aseguraron.Los afectados también advirtieron rajaduras en las paredes de viviendas por el movimiento de suelo que generan las máquinas retroexcadoras.“Hicieron el pozo para arreglar un caño de agua y rompieron el de la cloaca. Nos dicen que una cuadrilla es para arreglar el agua, otro para la cloaca y otra para tapar el pozo; y cuando vienen, como está lleno de agua, nos dicen que no tienen bomba y que no van a tirar tierra”, explicó la vecina.“Hoy sacaron un poco de agua y le tiraron tierra, pero no miden la profundidad del pozo”, alertaron.“Queremos una solución porque hace cuatro años que está este pozo. Es muy peligroso porque hay muchos chicos”, agregó otro vecino.