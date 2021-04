Mercado inmobiliario: la oferta-demanda “está un poco parada”

María Paula Armándola, directora del Centro de Estudios Inmobiliarios de Entre Ríos, dialogó consobre la situación que atraviesa el mercado inmobiliario en el país, por la pandemia.La especialista, en relación a la oferta-demanda del mercado inmobiliario comentó que “está un poco parada. Al igual que otros mercados, se está viviendo una recesión económica en particular en nuestro país, pero también en el mundo. El inmueble, por su parte no es algo que se venza o pierde estado a través del tiempo, es un bien durable”, expresó.“Hoy en día, la oferta depende de las necesidades de los vendedores, pero es un buen momento para comprar. Los precios bajaron y están estancado, no hay margen para que suban. Por su parte, el que quiera vender, se tiene que amoldar a la situación actual que se vive”, dijo.El Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos, realizó a fines de febrero del 2021 una encuesta sobre cuál fue la mejor inversión durante la pandemia. El resultado arrojó que lo más vendido fueron “los terrenos”. “Creemos que fue por la accesibilidad y por poder resguardar el valor”. En cuanto al promedio del comprador, “la mayoría fueron parejas, que apuestan a poder construir a través de un crédito”, señaló Armándola.En cuanto al alquiler de departamentos, María Paula comentó que “durante la pandemia se alquiló todo, hubo una escases en monoambientes y un ambiente. Ahora hay más ofertas de alquileres, y lo positivo es que no hay conflictividad, no hay juicios de desalojo”.Al finalizar, la especialista indicó que “las subas en el mercado inmobiliario, son inversión que no van de la mano con la inflación que se ve en las góndolas. Se relaciona directamente con la oferta y demanda del momento".