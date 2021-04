Nuevamente usuarios podrían quedarse sin transporte: UTA amenaza con paro

"Estado de alerta" de UTA

"Estamos terminando el mes y los sueldos no están completos"

Sergio Groh, secretario gremial de UTA

Nuevamente, los usuarios del servicio se verán afectados si se lleva adelante la medida.El desconcierto y la preocupación de la comunidad ya se percibe.Choferes nucleados en UTA Entre Ríos, resolvieron el estado de alerta, ante los incumplimientos salariales por parte de BUSES Paraná, concesionaria del servicio de transporte público en la ciudad de Paraná."De no haber respuesta favorable a nuestro reclamo de sueldos adeudados, en horas de la tarde de este jueves, 22 de abril, se tomarán medidas deEn diálogo con, afirmó: "Mencionó que". Agregó que se debe "a la falta de pago para completar los sueldos".Dijo además que se les adeuda "de una cifra no remunerativa. Estamos terminando el mes y los sueldos no están completos".Ante la consulta de la posibilidad de que se dicte la conciliación obligatoria, Groh entendió que "no cabe esta medida, porque es una deuda salarial, no es un conflicto de intereses, es un conflicto de derechos que tiene todos los trabajadores de cobrar sus sueldos".Respecto de las medidas de acción sindical que llevarían adelante sino cobran lo adeudado,En cuanto a la cantidad de trabajadores a los que se les adeuda esta suma de dinero por parte de la empresa, indicó que comprende "a 450 trabajadores que están afectados al servicio de transporte urbano de pasajeros de la ciudad, más los que realizan el servicio a Viale y María Grande (alrededor de 50)".