Cítricos de estación: comercializan naranjas y mandarinas maduradas en cámaras

“El cítrico viene atrasado por una cuestión climática, que hasta que no llegue el frío o alguna helada, lo que está ingresando al mercado son naranjas y mandarinas maduradas con gas, sin sabor y sin gusto; e incluso son muy caras porque un cajón de naranja cuesta 1.500 pesos en el mercado”, comentó ael responsable de la verdulería “Santino” de calle Don Bosco al 1800.El verdulero hace referencia al etileno, un gas de origen natural, considerado la “hormona de envejecimiento de las plantas“. Este gas es el responsable de la maduración de frutas y verduras, provocando que éstas cambien de color, obtengan una textura más blanda y desarrollen su sabor y aroma característicos.Consultado a Víctor Walter sobre la modalidad de producción, éste explicó que “la banana es uno de los productos que más se madura en cámaras”. “Productos orgánicos no hay muchos, porque todos llevan sus componentes químicos, como los pesticidas, dado que la tierra tiene que trabajarse bien porque si no tampoco se saca un buen producto”, aclaró al respecto.El verdulero indicó que los cítricos, que provienen de Chajarí y Federación, “se madura en cámaras y se distribuye”. “Y las mandarinas si están viniendo de tamaño chico”, reconoció Walter.Además, se comercializan ocho limones, a 100 pesos. Otros productos que ofrecen en la verdulería son el kilo de palta 250 pesos y el mango 100 pesos cada uno.Respecto de los precios, el verdulero detalló que “los dos kilos de mandarinas a 250 pesos y los dos kilos de naranja para jugo, a 200 pesos; mientras que la ombligo, los dos kilos están a 220 pesos”.Walter comentó que los aumentos en frutas y verduras “rondaron del 40 al 50%”. “El costo logístico es muy caro y todo repercute en el precio final del producto”, aclaró al dar cuenta que “los aumentos también son relativos, porque cuando en los mercados no hay mercadería, vale”.