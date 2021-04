Empleados de casinos volvieron a reclamar por la actualización de un código

Paraná Empleados de los casinos reclamaron el pago de un adicional por productividad

Trabajadores de casinos y salas de tragamonedas reclamaron este miércoles frente a la sede de IAFAS por mayor participación en las actividades de juegos online, actualización del código 248, prórroga de licencias ordinarias y la bonificación por vestimenta para percibir en el mes de mayo. Tras la protesta, un par de delegados se reunieron con parte del directorio del Instituto, pudo saber“Reclamamos por el código 248 que genera la sumatoria de otros adicionales que percibimos en el recibo de sueldo básico; este código nació en 1988 cuando, mediante una resolución, los empleados fuimos excluidos de percibirlo”, comunicó aLuis, un empleado de sala.Los empleados de casinos y salas de tragamonedas pidieron “igualdad" en relación al personal del IAFAS Central y "que se resuelva rápido la actualización del código 248, porque otros empleados percibieron el 100% del sueldo y a nosotros nos recortaron a la mitad”.“El año pasado no tuvimos paritarias y solo percibimos el 60 o 70% de nuestros sueldos. Los trabajadores tuvimos muchos problemas financieros; el que no se endeudó, se quedó sin ahorros”, argumentó.Y agregó: “Si llegaran a cerrar los casinos y salas de tragamonedas, cobraríamos un prorrateo del 80% del 2020, o sea que nos encontraríamos mucho más dañados económicamente”.“Ya el año pasado fue un año de desgracia económica, todos terminamos endeudados, salimos a la calle a pedirle disculpas a los que no podíamos pagar; fue un año desesperante”, justificó durante el reclamo.