Club Sóftbol Play festeja 57 años: los autorizan a organizar Nacional de Clubes

"Es una alegría enorme poder estar transitando por un nuevo cumpleaños, con todo lo que ha pasado la institución. Seguimos de pie", puso relevancia Juri aDe la misma manera contó que han tenido "tantos golpes, que de ahí se sacan las fuerzas para salir adelante". Recordemos que en sus 57 años de vida que tiene la institución, más de 30 veces han sufrido robos."A este club no lo hicimos nosotros, que estamos de paso. Llevamos 12 años 'los del softbol' que llevamos adelante la institución, pero previo a esto han pasado muchos. Hoy es un día donde tiene que festejar todos esos grandes dirigentes que pusieron su granito de arena", resaltó.Todos los años la entidad deportiva organiza "el campeonato de infantiles Sub 14 varones, Sub 15 mujeres. Será esta la edición 25º. Este martes recibimos la autorización a nivel nacional para organizarlo nuevamente. Hemos estado hablando con Provincia y municipio para la aplicación del protocolo correspondiente", indicó. Se realizará del 22 al 25 de julio.Club Sóftbol Play está ubicado en calle Ernesto Izza y ramal ferroviario, en Paraná.