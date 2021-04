Se registran aglomeraciones y largas filas frente al Juzgado de Faltas de Paraná

Se registran aglomeraciones y largas filas frente a la sede del Juzgado de Faltas de Paraná. Es que la entidad dispuso la atención a la demanda espontanea (por orden de llegada), lo que ocasionó inconvenientes con aquellos que ya tenían su turno previo para tramitar el libre deuda para sacar la licencia de conducir o realizar un descargo ante multas labradas por infracciones.“Vine a las 6 y todavía no me atendieron; supuestamente me van a llamar porque me retuvieron los papeles. Tengo que abonar una multa de 300 pesos, que se fue a 12.000, además de otra por el mismo monto. En total tengo que pagar 25.000 pesos para retirar la moto, y encima, no están entregando las motos”, apuntó una mujer a. “Es un descontrol porque no te dan turno, hay que venir si o si a hacer la fila y no te explican nada”, se quejó.“Y ahí adentro no hay distanciamiento social, no se puede ni respirar. Es una vergüenza. Tienen pocas ganas de trabajar, porque yo quiero pagar la multa por estacionar mal e irme”, indicó otra mujer que esperaba desde las 7.30hs.