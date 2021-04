¿Comercios con horario corrido o cortado?: la opinión de los paranaenses

Paraná El Sindicato de Comercio insiste en la implementación del horario corrido

El secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto, manifestó la importancia de que en comercio se establezca el horario corrido ya que ayudaría a disminuir los contagios. Cabe recordar que en el 2020 hubo unos meses donde los comercios funcionaron con horario corrido.consultó a diferentes comerciantes, trabajadores y clientes, sobre un posible cambio de horario en los comercios.“Ya se probó en otras oportunidades (el horario corrido) y no funciona. El comercio en general apuesta por el horario cortado”, declaró el dueño de un comercio dedicado al rubro de instrumentos musicales y discos compactos. Además, indicó que “no hay afluente de personas”.Por su parte, una mujer que se encontraba en la peatonal, dijo que “a la siesta no salgo, trato de hacer las compras a la mañana, pero puede ser que el horario corrido convenga, hay que cambiar a costumbre”.En tanto la dueña de un puesto re regionales, vio positivo un posible cambio de horario ya que “viene el frio y aprovecharíamos más horas de sol y utilizaríamos menos el colectivo urbano”.“Necesitamos que el común de las personas se acostumbre a salir a la siesta, así le conviene a los comerciantes y a los trabajadores”, dijo un empleado de un local de ventas de telas.Por su parte, un trabajador de una zapatera dijo que “nos conviene el horario corrido, porque el flujo mayor de personas en al mediodía, los empleados públicos se acercan alrededor de las 14 horas y por la tarde, no anda casi clientes”. Consultado por las ventas, dijo que “hay días buenos y otros no tanto, muchos no se animan a gastar y siguen con lo que tiene”.“El horario extendido les vendría bien a todos, ayudaría a ordenarnos y te da más margen para manejarte. Para los empleados de comercio sería muy bueno, hay que poner en practica la empatía”, dijo el dueño de un comercio.