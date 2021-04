El Sindicato de Comercio insiste en la implementación del horario corrido

El secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, Daniel Ruberto, manifestó la importancia de que en comercio se establezca el horario corrido. “Nosotros estamos peleando para que se trabaje horario corrido, pero ahora solo hemos logrado la adhesión de sólo un 20%, 25%”, aseguró.



“Desde el sindicato pedimos trabajar entre marzo o abril y noviembre o diciembre en horario corrido, pero eso no está logrado”, indicó. “Todos los empleados de la Casa de Gobierno, Municipalidad, los bancos, Anses y la Justicia trabajan horario corrido. Nosotros queremos eso para los empleados de comercio”, enfatizó.



En cuanto al aumento de casos de Covid-19 en la provincia y el país, el Secretario General del Sindicato de Comercio de Paraná afirmó que la implementación del horario corrido ayudaría a disminuir contagios. En este sentido, manifestó: “Pretendemos que las autoridades actúen para que los trabajadores no se vean obligados a hacer cuatro viajes en el transporte público, que es una de las fuentes de mayor contagio”, y continuó: “Hay que tener en cuenta el contexto epidemiológico ya que cada empleado de comercio interactúa de forma directa con los clientes”.



Ruberto también hizo referencia a la cuestión económica para plantear el horario corrido. “Si un trabajador tiene que pagar cuatro pasajes no es lo mismo que abonar dos”, resaltó. “A nadie le gustaría trabajar horario corrido. Esto es un pedido de los afiliados”, concluyó. (APF)