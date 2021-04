Softbol: Indicaron que fue “malentendido” y que “contaban con la habilitación”

Policiales Un evento de softbol y fiestas clandestinas exigieron la intervención policial

Andrés Garmarci, presidente de la Asociación Paranaense de Softbol (APS) expresó aque lo sucedido el fin de semana fue un “malentendido”. El encuentro de softbol que se jugaba en el estadio mundialista Nafaldo Cargnel, en Paraná era “un partido más de la temporada oficial y estaba habilitado”.El evento de softbol fue suspendido por exceder la cantidad de personas habilitadas por decreto en cada competencia. “El decreto dice que no pueden exceder los 50 aficionados, no dice nada de lo jugadores”, expresó.A su vez, explicó que en el estadio hay un restó “que lo subalquilamos. La policía entendió que había público en el partido y en realidad, la gente va al bar, que está habilitado, y aprovecha a mirar el partido”. El presidente de la APS agregó que “tanto las tribunas como el sector perimetral de la cancha están vallados, entonces es imposible que las personas asistan al partido”.“Somos muy conscientes del momento que estamos pasando en el país y no estamos negando la pandemia. Nuestra actividad deportiva no para y siempre estamos intentando mirar para adelante”, señaló.Sobre los dichos de que no había autorización alguna para la realización de la actividad deportiva durante el fin de semana, Gamarci explicó que “al ser una competencia local, no necesitaba la habilitación, porque ya contamos con la autorización correspondiente. Es parte de la generalidad de las actividades deportivas habilitadas”.