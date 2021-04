Planes de ahorro automotor: solicitan que la medida cautelar “no se caiga”

“Estamos representando a la gente que la está pasando mal con este nuevo fallo”, expresó aCristian Vázquez, ahorrista en relación al fallo judicial que ordena "abonar el total de las cuotas" de planes automotores. El hombre destacó el “alivio” que sentían con la medida cautela que habían dispuesto desde Centro de Orientación Defensa y Educación del Consumidor (CODEC) ya que muchas personas “están contantes porque iban a poder pagar los planes y no corría el riesgo de quedar en mora.La Sala III de la Cámara de Apelaciones de Paraná dejó sin efecto este viernes la medida cautelar de "congelar las cuotas de los Planes de Ahorro de automóviles”. Al respecto, Cristina comentó que el fallo “está bien aplicado, pero sentimos que es abusivo porque se lleva mucha parte de nuestros sueldos y eso repercute en el seno familiar. Muchas personas entraron en un estado de desesperación porque no sabe cómo lo va a resolver y tampoco quiere deberle a la empresa”.“El valor de la cuota cada vez aumenta más porque varía según el dólar, hoy estamos pagando un diferimiento, como forma de beneficio, que se equipara al valor de la moneda internacional. Lo que uno abona en pesos no sirve de nada porque la deuda cada vez es más grande. Estamos en una incertidumbre constante de no saber hasta cuándo vamos a pagar el auto. Siempre hay algo que nos afecta a nosotros y nunca recae la responsabilidad en quienes tiene más poder, que son las empresas”, indicó.Cristian reconoció que hubo una inflación que nadie esperaba “pero siempre tenemos que ponerle el pecho los ahorristas. Nosotros tenemos un poder adquisitivo mucho menos al resto”. El ahorrista solicitó que la medida cautelar no se “caiga y continúe”.