Testimonios de fe

En el marco de un contexto difícil a causa de "la segunda ola" de la pandemia de coronavirus, los fieles creyentes celebran este lunes el Día de San Expedito, conocido como el patrono de las causa justas y urgentes, de los jóvenes y estudiantes, mediador en procesos y juicios, y protector de la familia y los enfermos.Su devoción creció notablemente en los últimos años.Durante la jornada se oficiaron diferentes misas en honor a San Expedito. La homilía central se celebró al aire libre, frente a la parroquia, supoLas celebraciones se realizaron "con todos los protocolos de sanidad activados".Tras la misa central se realizó una caravana: El Santo "recorrió" en una camioneta las calles del barrio. Esta fue una oportunidad para que quienes no pudieron ir a la misa, lo vieron pasar frente a sus casas, e hicieron sus rezos y peticiones."He venido con mucha fe a pedirle al Santo de los Imposibles para que nos saque este virus que tanto mal está haciendo", aseveró Lidia que contó que ya recibió la primera dosis de la vacuna contra el Covid 19. "La oración tiene mucho poder, invito a la gente a que lo haga. A todo el poder de la fe debemos ponerlo en esto para que se logre una solución colectiva", destacó.Acompañada con un grupo de amigos, otra de las creyentes, dijo: "Me trae la fe"."Soy devoto de San Expedito, es milagroso. Pido por mi familia y por mi chico que no le falte trabajo. Además, por la salud de mi mamá. Me sumo a los pedidos por el Covid", manifestó un hombre que vive en la zona, y que asegura que siempre concurre a las misas por este santo. "Siempre traigo agua para bendecir, tengo su imagen, le prendo velas", acotó.Otra de las mujeres presentes en la misa, aseveró: "Siempre que le hemos pedido algo, nos ha bendecido. Agradezco que tenemos salud, que a los mayores de nuestra familia, los han vacunado contra el Covid. Mucha gente viene a pedir y agradecer, de todas las edades"."Me trae cumplir con la Virgen, con Jesús, que San Expedito interceda ante ellos. Pido salud, trabajo, que a cada chico no le falte un plato de comida y que pasemos esta crisis que estamos viviendo", indicó., tras la misa, aseveró aque "esta es la devoción del pueblo, bien concreta, bien práctica y con mucha profundidad. Lo que se vive acá es muy profundo, es aprender la vida en un sentido espiritual".Respecto de las intenciones de los fieles, el sacerdote aseveró: "Nos encontramos frente a un enemigo invisible y de algún modo eso nos ha sensibilizado más, en cuento a al cuidado, y recurrir la fortaleza espiritual. Muchos hemos perdido amigos, conocidos, de un día para el otro. Nosotros seguimos peregrinando en este mundo y pedimos la fortaleza para seguir caminando".