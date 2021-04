Vacunados contra el Covid-19 resaltaron la necesidad de “seguir cuidándose”

Continuaba este lunes la vacunación contra el coronavirus en el Centro de Día “Dr. Leloir”. Para la jornada estaba prevista la aplicación de 400 dosis a mayores de 60 y 70 años y personas con factores con riesgo.recorrió el vacunatorio y rescató las experiencias de los inoculados que recibieron la primera dosis de la Sinopharm.“Es muy importantísimo para mí y para todos, porque no sabemos lo que podrá pasar en esta segunda ola”, aseguró un hombre de 63 años cuya esposa e hija, que es funcionaria policial, ya habían sido vacunadas.“Soy empleado de carnicería y el año pasado tuve Covid-19. Fueron unos días en los que sufrí de cansancio en el cuerpo, pero no perdí ni el gusto ni el olfato”, contó otro hombre que recibió la primera dosis de la vacuna contra la pandémica enfermedad.“Es una satisfacción que se estén preocupando por nosotros 64 años”, valoró otro hombre al mostrarse agradecido por la vacunación y “la voluntad del gobierno” hacia ese grupo etario.“Siempre estuve tranquilo porque siempre me cuidé y hay que seguir haciéndolo”, valoro otro y comentó que en el vacunatorio le indicaron que “a partir de las 12 semanas” lo iban a llamar para la segunda dosis.“No sabemos cuánto nos pueda ayudar pero por lo vamos a estar más cuidados”, resaltó otro hombre de 64 años.La vacuna “me da más seguridad”, destacó una mujer de 65 años. “Mi papá con 90 años ya se vacunó y mi hermana también”, agregó.“Es un día muy feliz y estoy muy contenta porque vamos logrando cosas y hay que cuidar la salud. A mamá la vacunaron la semana pasada, ella tiene 83 años y está muy enferma”, destacó otra mujer al remarcar: “Es importantísimo seguir con el protocolo y la gente debe entender que es necesario seguir cuidándose”.“Podremos seguir con nuestra vida, pero siempre con los protocolos, porque como somos diabéticos y tenemos problemas respiratorios, no salíamos a ningún lado”, comentó un matrimonio.Una jubilada tras años de trabajo en el servicio de oncología, en tanto, ponderó: “Ahora tengo una tranquilidad enorme porque mis hijos no me dejaban salir a ningún lado, hasta monté los aparatos de gimnasia para estar en casa”, le contó la mujer aLos inoculados coincidieron en la rapidez del operativo de vacunación.