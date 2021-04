Era falso el mensaje sobre mujer hallada muerta: por qué la busca su hermano

La semana pasada trascendieron una serie de mensajes sobre la falsa aparición del cuerpo de una mujer, Mariana Valeria Leiva, cuyo paradero es desconocido por sus familiares y amigas desde enero de este año. Fuentes tribunalicias aclararon a Elonce que esa información es falsa y explicaron por qué no existe un formal pedido de búsqueda en torno a la mujer.



Elonce se comunicó con el hermano de la mujer, y éste detalló el periplo que tuvo que transitar tras las falsas publicaciones que circularon por redes sociales.



“El jueves a la noche me informaron que mi hermana había fallecido, que la habían encontrado violada y que su cuerpo estaba en la morgue de Oro Verde”, contó a Elonce el hermano de la mujer, Kevin Leiva.



El muchacho, que vive en la provincia de Santa Fe, viajó hasta Oro Verde para consultar en la comisaría de la localidad si tenían datos certeros sobre su hermana. “A los policías les expliqué que una supuesta amiga de mi hermana, Milagros Reynoso, me había dicho que estaba muerta, que ella había tenido que reconocer el cuerpo, pero lo cierto es que en la comisaría me aseguraron que de enero a la fecha no tienen registro sobre nadie con su apellido ni ningún NN”, explicó el joven.



Kevin Leiva aseguró a este medio que radicó una exposición en Trata de Personas y en Investigaciones. Y tras difundir la comunicación con la supuesta amiga de su hermana, ésta se desdijo en sus declaraciones.



Según pudo reconstruir Elonce, Mariana Valeria Leiva debía someterse a un tratamiento en Buenos Aires debido a una enfermedad que padece. Y en paralelo, una amiga suya aseguró que ella le prometió que viajaría a la localidad de Viale, pero nunca llegó.



Fuentes judiciales aseguraron a este medio que Leiva es una persona mayor de edad y que, tiempo atrás, fue localizada en Buenos Aires, desde donde recalcó que permanecerá “por voluntad propia”.



Kevin Leiva remarcó a Elonce que solo pretendía saber si su hermana se encuentra bien. Y reiteró su indignación por las publicaciones infundadas que lo movilizaron a él y allegadas a Mariana. (Elonce)