Reinstalan ventiladores y matafuegos sustraídos de escuela: “Es el quinto robo”

Colocaron dos de los seis ventiladores que fueron robados de la escuela de barrio San Agustín de Paraná, además de tres matafuegos y un inodoro de los elementos recuperados tras la sustracción que sufrió la institución la semana pasada.“Forzaron la puerta del fondo y se llevaron dos ventiladores de primaria y cuatro de la secundaria, además de tres matafuegos, dos inodoros y una puerta de los baños. Y el sábado nos llamaron de la comisaría para avisarnos que habían recuperado dos ventiladores, tres matafuegos y un inodoro”, explicó ala secretaria de la escuela primaria Nº193 “Capitán de Fragata Pedro E. Giachino”, Vanina Miño.“Tenemos esperanzas de recuperar lo que falta”, indicó Miño al estimar que los ladrones pueden haber sido ex alumnos del establecimiento educativo. “De la mayoría que viven pegado a la escuela, fueron alumnos nuestros en su momento y hoy día traen sus hijos a la institución”, resumió la secretaria escolar.Por su parte, el rector de la escuela secundaria Nº 3 "Mons. Dr. Abel Bazán y Bustos”, Rubén Darío Solá, apuntó: “A lo largo del tiempo han ingresado personas que no pertenecen a la institución a cometer hechos de violencia porque rompen y sustraen elementos. Desde 2015, contabilizamos cinco ingresos a la escuela; hacen como un trabajo de inteligencia sobre los lugares más vulnerables en lo que es la logística de lo que es el hurto”.“En 2016 se colocaron ventiladores en todas las aulas y son elementos muy caros para una escuela si tendríamos que volver a reponerlos”, refirió el directivo. “Nos faltan tres ventiladores y el volver a ponerlos en funcionamiento es un monto muy considerable”, advirtió Solá.Respecto al dictado de clases, en la escuela de calle Santos Vega se trabaja a través de dos burbujas por aula y alternados entre presencialidad y virtualidad.“La escuela es vital para que los chicos creen el hábito de cuidado, en tanto el Estado nos brinde los recursos necesarios para proseguir, porque vemos que son insuficientes”, alertó el rector de la “Bazán y Bustos” al apuntar a atrasos en partidas de limpieza.Respecto a las condiciones de seguridad del establecimiento educativo, Miño comunicó que fue reforzada la puerta del fondo de la escuela y estaban a la espera de ser recibidos por la directora de la Departamental de Escuelas de Paraná para solicitarle que se contrate un sereno que esté todas las noches en el edificio educativo.“A mí me dolió mucho el robo a la escuela porque a nuestros alumnos les abrimos las puertas y les brindamos todo; desde acá se entregan casi 300 módulos de alimentos a cada papá cada día 20 o 25 del mes”, lamentó la secretaria de la Giachino.