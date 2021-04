Bebé extravió su osito y piden ayuda para recuperarlo: "No logra dormir sin él"

La familia de Benjamín busca a “Teddy”, su osito de peluche, que fue extraviado este sábado en horas de la tarde en zona de la Costanera de Paraná.Aylín, su mamá, explicó aque “fuimos a la plaza, hicimos un recorrido por el Parque y volvimos a casa. Cuando estábamos por dormir nos dimos cuenta que no estaba su osito de apego. Empezó la travesía. Primero dijimos ya está, se extravió. Pensamos que iba a ser algo natural como cuando cualquier cosa se pierde, pero no”.“Tiene un gran cariño por el osito. Salimos en búsqueda del peluche, recorrimos todos los lugares por donde habíamos andado, pero no conseguimos ubicarlo. Eran las 2 y el bebé no podía dormir. Tiene otros peluches, pero necesita ese. Era un osito donado: una amiga, que tiene tres hijos, me lo regaló. Había sido de todos ellos. A mi bebé le compré uno nuevo cuando nació, pero se aferró a Teddy”, expresó.Este domingo por la mañana recorrieron nuevamente la zona por donde habían andado el sábado, sin novedades.“El bebé tiene la confianza en ese osito. Es muy importante para él, le da tranquilidad, seguridad. En casa los dos papás trabajamos y él a donde va lleva su osito, no se separan. Tiene un cariño muy especial”, aseguró.Quien lo haya visto o tenga alguna información, puede llamar al 3435254777.