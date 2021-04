Entre nubes y sol, se espera un fin de semana con temperaturas agradables

Notoria ausencia de frío en Argentina

El sábado comenzó con bancos de neblina y una temperatura a las 7 de la mañana, de 17ºC.De acuerdo a la información que brinda el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para esta jornada se espera elevado porcentaje de humedad (a las 7 se registraba 98%), una mínima de 16° y una máxima de 26°, con cielo parcial a mayormente nublado y vientos del Este.En tanto, para mañana domingo se espera buen tiempo, con cielo parcialmente nublado; 16° de mínima y 27° de máxima.La primera quincena de abril cerró notablemente cálida en la Argentina, con temperaturas por encima de los valores normales. Promediando ya el otoño 2021, el frío sigue siendo el gran ausente, remarcaCabe recordar que esta situación ya la hemos visto para la misma época durante el año pasado, coincidiendo con la cuarentena por la pandemia. En aquellos días de encierro, predominaban en buena parte del país los días soleados y las temperaturas agradables que invitaban a tomar sol en un patio interno, balcón o a través de la ventana.En este 2021, con mayores libertades a la hora de aprovechar el espacio libre en medio de una pandemia que no da tregua, la ausencia de frío acompaña favorablemente no solo para el esparcimiento responsable, sino en pos de ventilar los ambientes, una de las medidas de prevención más eficaces que debemos llevar a cabo para combatir esta segunda ola de contagios.El fin de semana no mostrará cambios térmicos en el país. Seguirán predominando temperaturas más altas que lo esperado para la época, con condiciones cálidas en el norte, y muy agradables en la franja central del país e incluso el noreste patagónico, en donde las máximas superarán los 25 °C, destaca Meteored.