UBER no está autorizada en Paraná: “Haremos hincapié en controles de tránsito”

Paraná UBER no está autorizada a funcionar en Paraná y advierten sobre sanciones

La Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de Paraná, informó a la ciudadanía que la empresa UBER, que se dedica al traslado de pasajeros, "no tiene autorización para funcionar legalmente dentro del ejido municipal de la Ciudad de Paraná”.“En los operativos de tránsito que se realizan de manera rutinaria en la ciudad, vamos hacer hincapié en el control de aquel servicio que se esté prestando de manera irregular”, indicó aMaximiliano Pérez Viecenz, secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano.El funcionario comentó que “no tenemos información sobre las personas que están trabajando en esta aplicación, porque nunca se contactaron con la Municipalidad. No han enviado cartas, no tenemos datos de cómo se presta el servicio por parte de la empresa”.Desde la Municipalidad se advierte que de no cesar en sus actividades será sancionada. “El servicio no está regulado, se presta de manera ilegal. Le queremos advertir a las personas que comiencen a trabajar en la aplicación que son pasibles la aplicación de sanciones”, remarcó.