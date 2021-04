Ensanche Racedo: se consolidan las discordias fruto del avance de la obra

El pasado martes, la empresa Demartín comenzó con la obra de ensanche de calle Racedo. Como primera medida, colocaron un importante vallado desde la intersección con Alsina hasta Feliciano, permitiendo el ingreso y egreso de los vecinos que viven en el lugar. El jueves, los obreros comenzaron con remoción de cordones y algunas excavaciones de especies que están incluidas dentro del relevamiento y de los 44 árboles que no son susceptibles de ser trasladados, informaron adesde la Municipalidad.Como era de esperar, se generó una discordia fruto del avance de la obra. Los vecinos del lugar, entienden que “están arrasando con los arboles” y que hay una falta de compromiso asumido por la empresa. Ellos entienden que las especies que se están talando no forman parte de lo planteado por las autoridades. A su vez, denunciaron disconformidad con la presencia policial.“Estamos encerrados en la obra y se contempló que iban a preservar algunos de los árboles, pero ahora están arrasando con todo”, expresó aMaría, frentista.Un hombre, que vive en la cuadra mientras abrazaba un árbol talado remarcó que “este es el nivel de progreso que nos están dando. Obviamente este árbol lo trasladaron a una carpintería”.En tanto, otra vecina denunció el accionar de la policía: “Tenemos que acreditar que vivimos en esta zona, cuando hace más de 20 años que tengo mi casa acá. Comenzaron una obra por la cual no consultaron, y tenemos que soportar los ruidos de la obra y una destrato y un nivel de violencia por parte de la policial y la empresa”.Al finalizar, otro morador de la zona le pidió a las autoridades que “nos informen cuales son los árboles que van a trasladar y cuál va a ser el destino”.A la vez, agregó que para realizar un traslado del árbol “se necesitan dos palas Excavadoras iguales, una para sacar el terrón y la otra el árbol. Las palas que utilizaron en cercanías de calle Villaguay sirven para trasladar palmeras. Hasta el momento arrasaron con árboles sanos”.