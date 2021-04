Por amor a la bici: "pedalean" en grupo y conocen diferentes lugares

Cada vez es mayor la cantidad de gente que recurre a la bicicleta, no solo como medio de transporte sino también para realizar una actividad física.

Se la busca para salir en grupos, recorrer caminos que con otros vehículos no se puede ir y "hacer amistad".



Uno de estos preceptos es el que motiva a los integrantes de "Clan The Bike" a emprender asiduamente "nuevos caminos".



Así lo indicó a Elonce TV, Yamil Schreiner, que contó que ellos son "un grupo de amigos, que nos gusta muchísimo andar en bicicleta. Es re importante que Parana tenga esta iniciativa; creemos que andar en bicicleta es un deporte muy bueno".



El desafío de este viernes es realizar "30 kilómetros, a veces hacemos recorridos más largos, otros más cortos". Irán hoy "hasta Oro Verde, paseando por la ciudad, luego estaremos en Alberdi, y luego está la posibilidad de hacer un 'tercer tiempo'", detalló.



En esta ocasión se suman 17 ciclistas, que partieron de Avenida Ramírez y Avenida de las Américas.



"Nos conocimos andando en bicicleta. La idea es que cada una de las personas, diga 'hoy salgo y hago tal recorrido y ahí todos se van sumando", mencionó.



Agregó que "todos los días son diferentes. Esa es la impronta. Cada uno de los integrantes tiene lugares diferentes para enseñarle a las otras personas".



No se necesita una bicicleta en especial ni tampoco tener entrenamiento, si herramientas, para alguna eventualidad en el camino. Elonce.com.