Colectivos: frecuencias y recorridos fueron tratados por Tránsito y la Asamblea

Frecuencias y recorridos de los colectivos urbanos fueron los temas que trataron integrantes de la Asamblea Ciudadana Vecinalista con el subsecretario de Transporte municipal, Diego Dlugovitzky, y el coordinador general de la Secretaría de Seguridad Vial de Paraná, Enrique Ríos.Según anunciaron, para el viernes de la semana próxima, a las 10hs, está previsto un plenario ampliado para volver a tratar la problemática del transporte urbano de pasajeros.“Presentamos varias propuestas para mejorar el servicio con más frecuencias y más unidades, porque no puede ser que los usuarios vayan parados en los colectivos”, indicó ala titular de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, Alicia Glausser.Según señaló Glausser, “con el plano de la ciudad, debe analizarse el recorrido de las líneas para ver las dificultades a en los barrios a los que no llega el servicio”. Es que según reclaman desde la Asamblea, “los recorridos deberían volver a como cuando eran antes, cuando se podía viajar de una punta de la ciudad a la otra en una sola línea”. “Los recorridos tienen que volver a tocar más puntos de la ciudad, porque ahora llegan hasta Casa de Gobierno y vuelven a su origen”, explicó.“Ante el incumplimiento del contrato de concesión por parte de la empresa, los ciudadanos tenemos el derecho a exigir que se modifiquen muchísimas cosas”, argumentó la vecinalista.La señalización de las paradas y las garitas que no existen, fueron otros de los temas tratados.En la oportunidad, Mariana de vecinal Los Berros, “un barrio popular que no tiene acceso al servicio de colectivos”, comentó que solicitó que el recorrido de las Líneas 9 u 11 se extienda un par de cuadras más para que llegue hasta ese sector de la ciudad. “Somos familias que no tenemos vehículos propios y debemos caminar hasta diez cuadras para llegar hasta la parada de calle Juan Báez o La Divina Provincia”, argumentó la mujer.